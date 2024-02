Stiri pe aceeasi tema

- Mioara Roman, mama Oanei Roman, s-a stins din viața la varsta de 83 de ani. Fosta soție a lui Petre Roman și-a dat ultima suflare intr-un azil. Aceasta a avut o viața amoroasa despre care puțini cunosc detalii.

- Vestea ca Mioara Roman, fosta soție a lui Petre Roman, s-a stins din viața, azi, la varsta de 84 de ani, l-a indurerat și pe celebrul dansator Cornel Pasat, fostul iubit al Oanei Roman. In exclusivitate pentru Playtech Știri, Cornel Pasat ne-a vorbit despre puternica personalitate a Mioarei Roman, pe…

- Mioara Roman a murit azi, la varsta de 83 de ani. Profesoara de limba și cultura araba, Mioara Roman a fost o prezența remarcabila in mass media, fiind ani bun șefa departamentului de limba araba de la Radio Romania Internațional.

- Mioara Roman a murit noaptea trecuta, la varsta de 84 de ani, in azilul in care se afla, in urma unei batalii cu problemele de sanatate pe care le avea. Ea a lasat multa durere in urma sa, iar acum mulți se intreaba detalii din viața ei. Dupa ce ea și Petre Roman s-au desparțit, fiica Oanei Roman i-a…

- Cu toții il cunoaștem pe Florin Busuioc, cel care ne aduce in fiecare zi cele mai recente știri meteo, insa nu mulți cunosc detalii despre viața lui personala. Cum arata soția lui și cu ce se ocupa, aflați in randurile urmatoare. Cine este soția lui Florin Busuioc Florin Busuioc, unul dintre cei mai…

- Și-au fost alaturi, la bine și la foarte greu, timp de mai bine de trei decenii, insa fostul premier a decis, in 2007, sa porneasca pe un drum separat, alaturi de o alta femeie. Cu toate ca vorbește rar despre viața sa personala, politicianul a facut o serie de declarații neașteptate despre Mioara Roman…

- Oana Roman a revenit cu detalii privind starea de sanatate a mamei sale, care a trecut din nou prin sala de operație in luna octombrie 2023. Mioara Roman, fosta soție a ex-premierului Petre Roman, este internata la azil. Ce a spus fiica ei despre condițiile in care traiește: „Este incredibil”. Mioara…

- Oana Roman i-a pregatit o surpriza fiicei sale și o va duce pe Isabela in Laponia, acasa la Moș Craciun. Fiica lui Petre Roman a dezvaluit cat costa o astfel de vacanța.Oana Roman iși pregatește bagajele pentru ca va pleca in Laponia alaturi de fiica ei. Isabela așteapta cu mare nerabdare sa-l intalneasca…