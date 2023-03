Povestea comorii medievale ținute secret timp de doi ani Un istoric olandez a descoperit cu ajutorul unui detector de metale o comoara in adevaratul sens al cuvantului, cu o vechime de peste 1.000 de ani. Descoperirea istoricului olandez a fost facuta in urma cu doi ani, cu ajutorul unui detector de metale. Comoara, desprinsa parca din filmele cu pirați a ajuns in atenția experților din cadrul Muzeului Național al Antichitaților. Aceștia au depus o munca infernala și migaloasa, pentru a curața și analiza fiecare obiect in parte. Cufarul conținea piese de aur extrem de rare in Olanda, cum ar fi cercei și brațari de aur, precum și 39 de monede. Una dintre… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

