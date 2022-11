Ziua Mondiala a Prematuritatii este marcata in 17 noiembrie. In acest an, la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti au fost adusi pe lume 1.620 de nou-nascuti, dintre care 187 au fost prematuri. Cel mai mic dintre bebelusii prematuri a cantarit sub 500 de grame.

