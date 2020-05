Stiri pe aceeasi tema

- Un caine loial, pe nume Xiao Bao (micuta comoara), si-a asteptat proprietarul in holul unui spital din Wuhan, timp de peste trei luni, neștiind ca stapanul sau murise din cauza COVID-19. Patrupedul a fost dat unui adapost pentru caini.

