Stiri pe aceeasi tema

- Postul de selecționer a ramas liber dupa ce Mirel Radoi a luat decizia de a parasi naționala, in urma ratarii calificarii la Campionatul Mondial din Qatar. “Tricolorii” vor reveni in competitii in luna iunie, in Liga Natiunilor, intr-o grupa cu Bosnia-Hertegovina, Finlanda, Muntenegru. Principalul favorit…

- Mihaela Radulescu, una dintre cele mai cunoscute prezentatoare TV din Romania, ea s-a remarcat in iarna lui 1989, in timpul Revoluției de la București. Acesta nu mai e un secret pentru mulți… Mihaela Radulescu a participat la momentul ce a schimbat istoria Romaniei și recunoaște ca imediat dupa și drumul…

- Aglomerație in vami, la intrarea in Romania. Peste 80 la suta dintre cei care vin in țara nu sunt imunizati si intra in carantina. Au mai intai de așteptat și șapte ore la intrarea in țara, conform TVR. Cu o saptamana inainte de Craciun, sunt pline vamile din vestul tarii de romani care se intorc acasa,…

- Produsele fermierilor romani sunt de calitate, trebuie, insa, sa și ajunga pe mesele romanilor, iar aici trebuie sa intervina Ministerul Agriculturii prin politicile sale, susține ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Adrian Chesnoiu. “Satul romanesc va disparea, atunci cand toata populația…

- Adrian Chesnoiu, ministrul numit al Agriculturii, spune ca iși dorește ca in mandatul sau legumicultorii sa nu se mai confrunte cu problemele de acum legate de vanzarea produselor, astfel incat nicio roșie sa nu ramana nerecoltata, iar varza sau castraveții sa nu mai ajunga la groapa de gunoi. Iar acest…

- Ministrul Interimar al Sanatații, Cseke Attila, susține utilizarea certificatului verde pentru a oferi mobilitate celor care au fost responsabili și s-au vaccinat. El a declarat in seara zilei de joi, 14 octombrie, la Digi 24 , ca a discutat cu premierul demis Florin Cițu, despre implemtarea certificatului…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a anuntat, marti, ca nu este exclus ca Romania sa se apropie de un platou al numarului de cazuri de COVID. Medicul a precizat totuși ca un platou de 15.000 de cazuri pe zi este mult prea mare. De asemenea, Valeriu Gheorghița a avertizat ca numarul…

- Deputatul Emil Dumitru, fost secretar de stat in Ministerul Agriculturii, are o propunere concreta pentru eradicarea pestei porcine africane in Romania: abandonul voluntar pe o raza de 10 km in jurul fermelor comerciale in ceea ce privește creșterea porcilor in gospodariile populației, care sa primeasca,…