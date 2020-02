Stiri pe aceeasi tema

- Imagini cu personal medical care isi improvizeaza echipament de protectie din saci de gunoi, dormind in spitale, plangand de frustrare si epuizare au dominat retelele de socializare din China in ultimele doua saptamani, au produs emotie si multe provizii au fost donate. Un video postat de Beijing News duminica…

- Numarul de decese cauzate de noul coronavirus a ajuns la 170 in China, cu peste 1.700 de noi cazuri de contaminare inregistrate in tara, a anuntat joi guvernul chinez, relateaza AFP.Vezi și: Kelemen Hunor il da de gol pe Ludovic Orban: 'A fost o greseala ca Guvernul a apelat foarte repede…

- Cum arata acum orașul Wuhan din China, locul in care a aparut infecția cu coronavirus? Catalin Oprisan, redactorul sef de la a1.ro, a prezentat la rubrica "Smiley News", de la "Neatza cu Razvan și Dani", un clip impresionant.

- Ambasada Chinei din Copenhaga a cerut marti ziarului danez Jyllands-Posten, care a publicat controversatele caricaturi cu Mahomed in 2005, sa-si ceara scuze pentru un desen comic avand ca tema noul virus care a provocat moartea a 106 persoane in aceasta tara asiatica, relateaza EFE. Caricatura,…

- Noul coronavirus, depistat inițial in orașul Wuhan, este contagios și in perioada de incubație - inainte de apariția simptomelor, lucru ce ingreuneaza eforturile de stopare a raspandirii bolii, au declarat oficialii chinezi, potrivit site-ului postului BBC News, scrie Mediafax.Perioada de…

- China a anuntat extinderea cordonului sanitar impus pentru limitarea raspandirii noului coronavirus identificat initial in orasul Wuhan, masura ce are drept consecinta izolarea de restul lumii a 56 de...

- Singapore a confirmat joi primul caz de coronovirus. La fel, au fost inregistrate primele cazuri și in Vietnam . Pana joi, cinci orașe din China, Ezhou, Huanggang și Wuhan, unde a izbucnit focarul, au intrat in carantina. Noul coronavirus a infectat deja peste 600 de oameni și a ucis cel puțin alți…

- Temutul coronavirus care face ravagii in China ar fi ajuns și in Franța. O femeie originara din orașul Wuhan, locul de unde a pornit epidemia, a publicat pe site-ul Ambasadei Franței in China ”informatii prin care pretinde ca prezinta simptome de febra si tuse”, informeaza Le Figaro. Femeia…