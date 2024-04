Potaissa SPA: Bazinul cu apa sarata se redeschide de maine!

Stiri pe aceeasi tema

- Casa din Viscri a Regelui Charles III s-a redeschis publicului pentru un nou sezon de vizitare. Șura reconvertita a proprietații tradiționale sasești gazduiește, in premiera in Romania, expoziția ‘’The Darkness Within, Copșa Mica 1988 – 1995’’.

- Dragii noștri inotatori, De astazi, 1 Aprilie 2024 va așteptam, din nou, la balaceala și mișcare???? ????In cel mai convenabil program, cum bine știți deja, deschis zilnic:???? ▶️Luni – Vineri:

- ACTUALIZARE: Prefectul de Neamț, Adrian Nița a anunțat care a fost cauza exploziei de la Hidrocentrala Stejaru: “Astazi in jurul orei 18:00, s-a inregistrat un șoc in SEN (Sistemul Energetic Național) ca urmare a unei defecțiuni la un intreruptor de 110 KV, aferent unui grup din stația Stejaru. Urmare…

- Dragii noștri indragostiți, care va pregatiți sa incepeți calatoria la Werk Events, a sosit momentul sa va delectați cu un preview al festinului care va așteapta in ziua cea mare! In calitate de viitori miri la Werk, sunteți invitați la o degustare exclusiva a meniului pentru nunți din sezonul…

- Se redeschide Cetatea de Scaun a Sucevei, dupa ce a fost restaurat podul de acces Noul pod de acces in Cetatea de Scaun a Sucevei a fost finalizat inainte de termen, astfel ca vizitatorii vor putea fi primiți incepand de astazi, 1 martie. Etapa a doua de restaurare a cetații continua, lucrarile care…

- Bazinul de inot din orașul Gaești se va redeschide incepand de marți, 20 februarie 2024. Anunțul a fost facut in aceasta saptamana de primarul orașului, Grigore Gheorghe. „Copiii pot fi inscriși la cursurile de inot incepand din aceasta saptamana. Menționez ca avem trei profesori, iar lucrul cel mai…

- Actorul Marius Manole (45 de ani) a anunțat in noaptea de sambata spre duminica, pe Facebook, ca in timpul piesei de teatru „Repetiție pentru o lume mai buna” de la TNB a avut loc un accident, fara sa explice despre ce este vorba, iar dupa spectacol a ajuns la Spitalul Universitar unde a fost cusut…

- Domnule Ciprian Rigman, sunteți nascut și ați crescut in Turda. Cum a influențat acest lucru cariera dumneavoastra și decizia de a candida la primarie? Mi-am trait copilaria in Turda, pe strada Lotus, in cartierul Micro 3, unde locuiam cu parinții, dar și pe strada Potaissa, in Turda Noua, cartierul…