Pot oamenii de știință să-ți salveze bucuria cafelei de dimineață? O planeta care se incalzește tot mai mult amenința drogul favorit al omenirii, cafeina din cafeaua bauta zilnic sute de milioane de oameni. Cafeina este una dintre cele mai populare droguri din lume , iar cafeaua este unul dintre cele mai iubite mecanisme de livrare ale acesteia. Este cultivata in mai mult de 70 de țari; se beau mai mult de 2 miliarde de cești in fiecare zi. Ajuta la susținerea mijloacelor de trai ale unui numar estimat de 125 de milioane de oameni. Susține indirect și mai mulți oameni, scrie The Economist . Dar incalzirea globala amenința aprovizionarea mondiala cu cafea. Temperaturile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Milei, in varsta de 53 de ani, un fost expert TV care a ajuns celebru cu tirade pline de insulte impotriva rivalilor, a Chinei si a Papei, va devei presedinte dand deja unele semne de schimbare pragmatica si moderata, de la castigarea alegerilor sale luna trecuta. Cu toate acestea, outsiderul cu parul…

- Studiile arata ca oamenii care locuiesc in zone cu mai multa vegetație beneficiaza de o serie de avantaje pentru sanatate, inclusiv reducerea nivelului de stres și a bolilor cardiovasculare. Un studiu publicat in jurnalul Science of the Total Environment arata ca oamenii care traiesc in zone cu multe…

- Mai multe regiuni din Brazilia se confrunta cu un val de canicula extrema. Institutul național de meteorologie a plasat 15 state, inclusiv capitala Brasilia, sub alerta maxima."Este insuportabil pentru oameni sa lucreze afara pe vremea asta. Incerc sa ajung dimineața ca sa pot sa plec mai devreme, pentru…

- Președintele Statelor Unite, Joe Biden, va discuta despre razboiul dintre Israel și Hamas in timpul intalnirii pe care o va avea saptamana aceasta la San Francisco cu președintele Chinei, Xi Jinping, a declarat luni un inalt oficial al administrației SUA, informeaza Rador Radio Romania.Conflictul…

- Statele Unite s-ar putea confrunta cu razboaie in Orientul Mijlociu, Ucraina și Taiwan. Cand Statele Unite au oferit Ucrainei arme pentru a rezista invaziei Rusiei in 2022, mulți oameni s-au intrebat daca ar avea și mijloacele de a descuraja un atac chinez asupra Taiwanului. Aceasta intrebare este cu…

- Consiliul de Securitate a avut, miercuri, o ședința de urgența pentru a discuta problema ucraineana. China a apelat la protecția civililor și a principalelor instalații civile. Reprezentantul permanent adjunct al Chinei la ONU, Geng Shuang, și-a exprimat preocuparea fața de existența a cateva zeci…

- Fondul Monetar International si-a imbunatatit marti prognoza de crestere economica a Chinei la 5,4% pentru 2023, avertizand in acelasi timp ca problemele din sectorul imobiliar persista, transmite CNBC. China a luat și o decizie fara precedent prin creșterea deficitului bugetar, ceea ce inseamna o recunoaștere…