Postul de prefect si unul dinte posturile de subprefect revin PNL, iar cel de-al doilea post de subprefect care nu este ocupat in prezent a fost negociat de USR, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, presedintele PNL Giurgiu, europarlamentarul Dan Motreanu. "In urma negocierilor la nivel central, postul de prefect de Giurgiu, ca si unul dintre cele doua posturi de subprefect al judetului revin PNL, iar cel de-al doilea post de subprefect, care in prezent nu este ocupat, a fost castigat de USR", a declarat Dan Motreanu. El a mentionat faptul ca si statutul prefectilor si al subprefectilor a fost…