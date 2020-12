Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European va analiza in detaliu acordul pe care UE si Regatul Unit l-au incheiat joi, inainte de a decide daca il va vota sau nu anul viitor, a anunțat presedintele legislativului comunitar, David Sassoli, potrivit Reuters si AFP, preluate de Agerpres.

- ”Aceste acorduri dureaza de obicei ani de zile, in medie cred ca intre trei si patru ani de negocieri, iar apoi in general alti doi ani in vederea punerii lor in aplicare”, declara dr. Joelle Grogan de la Universitatea Middlesex din Londra. ”In ceea ce priveste Brexitul, vorbim uneori de negocieri intr-un…

- Parlamentul European va analiza in detaliu acordul pe care UE si Regatul Unit l-au incheiat joi, inainte de a decide daca il va vota sau nu anul viitor, a postat pe Twitter presedintele legislativului comunitar, David Sassoli, relateaza Reuters si AFP potrivit Agerpres. "Salut acordul privind viitoarea…

- Parlamentul European a salutat joi acordul post-Brexit încheiat între Londra și Bruxelles, în timp ce a avertizat ca „își va continua activitatea (...) înainte de a decide daca își va da aprobarea sau nu anul viitor”, a spus președintele sau David Sassoli,…

- Parlamentul European se afla in ''modul asteptare'' cu privire la negocierile comerciale intre Uniunea Europeana si Regatul Unit, a declarat luni presedintele PE, David Sassoli, adaugand ca eurodeputatii vor actiona cu privire la Brexit indiferent daca va exista sau nu un acord cu Londra,…

- Regatul Unit si Uniunea Europeana (UE) se pregatesc pentru o saptamana „foarte importanta”, a anuntat duminica ministrul britanic de Externe Dominic Raab, in contextul in care negocierile unui acord comercial post-Brexit intra in ultima linie dreapta, fara ca marile blocaje sa fie solutionate, relateaza…

- Cei 27 si-au dat acordul unei continuari - timp de inca doua saptamani - a negocierilor UE cu Regatul Unit cu privire la viitoarea lor relatie dupa Brexit, a anuntat vineri presedintele francez Emmanuel Macron, dupa ce premierul britanic Boris Johnson a amenintat ca nu vor mai avea loc negocieri daca…

- Conflictul dintre Londra și Bruxelles ia amploare. Comisarul desemnat pentru Servicii Financiare spune ca ar putea bloca accesul City of London la piata UE Uniunea Europeana este pregatita pentru orice tip de Brexit, inclusiv la blocarea accesului sectorului financiar britanic la piata UE, a declarat…