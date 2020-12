Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel a salutat, joi, acordul comercial post-Brexit la care au ajuns Uniunea Europeana si Marea Britanie, acord pe care l-a catalogat drept "istoric", transmite DPA. "Prin acest acord punem bazele unui nou capitol al relatiilor dintre noi", a declarat Angela Merkel, de la Berlin.…

- Negocierile comerciale intre Londra si Bruxelles continuau joi, dupa o noapte de discutii, intarziiind anuntarea unui acord post-Brexit istoric in Ajunul Craciunului si cu o saptamana inainte de divortul definitiv intre Regatul Unit si Uniunea Europeana, relateaza AFP, potrivit news.ro.Presedinta…

- Saptamana aceasta are loc, la Londra, o noua runda de negocieri intre Regatul Unit și Bruxelles vizand ajungerea la un acord final post-Brexit privind viitoarele relații bilaterale dupa plecarea definitiva a Londrei din Uniunea Europeana. Aceste negocieri, se știe, bat pasul pe loc de mai multe luni,…

- China a decis sa blocheze sosirea vizitatorilor straini care provin din Marea Britanie si Belgia din cauza epidemiei si sa inaspreasca regulile de acces pe teritoriul sau pentru alte cateva tari, relateaza joi France Presse. Gigantul asiatic, unde noul coronavirus a aparut anul trecut, a stopat in mare…

- Uniunea Europeana va trebui sa dea dovada de acelasi pragmatism in relatiile cu Regatul Unit, a declarat Jorg Kukies, secretar de stat in Ministerul Finantelor german, el declarandu-se ''profund ingrijorat'' de lipsa unor progrese reale in negocierile dintre Bruxelles si Londra, informeaza Reuters,…

- Regatul Unit trebuie sa stie pana la 15 octombrie daca va exista un acord comercial cu Uniunea Europeana, intrucat companiile trebuie sa se pregateasca, a anuntat marti un purtator de cuvant al premierului Boris Johnson, informeaza Reuters.

- ''Divergente grave'' persista la negocierile dintre Regatul Unit si Uniunea Europeana privind viitoarea lor relatie post-Brexit, a declarat vineri negociatorul sef european Michel Barnier, la capatul unei saptamani de noi tratative intre Bruxelles si Londra, in timp ce negociatorul…