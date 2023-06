Postarea virală a unui cadru didactic: profesorii, plătiți la examene mai prost decât bacșișul unui curier care livrează mâncare O postare pe Facebook a unui profesor din Arad s-a viralizat. El atrage atenția asupra faptului ca in cadrul examenelor orale, un profesor este platit cu doar 4 lei pe candidat evaluat. „Ca tot urmeaza perioada examenelor: 4 lei este bacșișul pentru curier, sugerat de aplicația ce-ți aduce mancarea acasa. Tot cu 4 lei este […] The post Postarea virala a unui cadru didactic: profesorii, platiți la examene mai prost decat bacșișul unui curier care livreaza mancare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- "Ca tot urmeaza perioada examenelor: 4 lei este bacșișul pentru curier, sugerat de aplicația ce-ți aduce mancarea acasa. Tot cu 4 lei este platit un profesor, cand i se cere sa evalueze un candidat, cu atenția pe care o vor parinții. Nu uitati sa scadeti impozitul!", scrie profesorul pe Facebook.Greva…

