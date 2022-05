Poșta Română va vinde produse alimentare în oficiile poștale, în urma unui parteneriat cu Auchan Compania Naționala Poșta Romana va vinde produse alimentare și nealimentare in incinta oficiilor poștale din țara, dupa ce a incheiat un parteneriat in acest sens cu Auchan Retail Romania. Proiectul debuteaza cu o etapa pilot in 4 oficii poștale din Pitești, anunța compania de stat. Gama selecționata este formata din aproximativ 150 de produse și este expusa pe o suprafața de vanzare de 10-12 mp in incinta oficiilor poștale. Clienții vor putea gasi aici produse de bacanie, dulciuri, bauturi, snacks-uri, dar și o selecție de articole nealimentare. „Prin acest proiect deschidem o noua perspectiva… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Poșta Romana a incheiat un parteneriat cu un mare lanț de magazine și va comercializa alimente și bauturi in oficiile poștale. Proiectul debuteaza cu o etapa pilot in 4 oficii poștale din Pitești. Inaugurarea a avut loc astazi. Auchan Retail Romania și Poșta Romana au incheiat un parteneriat pentru…

- Posta Romana anunta, vineri, ca in oficiile postale vor fi vandute si produse alimentare si nealimentare. Proiectul debuteaza cu o etapa pilot in patru oficii postale din Pitesti. Ce vor putea cumpara clientii"Auchan Retail Romania si Posta Romana au incheiat un parteneriat pentru vanzarea de produse…

- Oficiile poștale vor avea standuri cu produse alimentare dar și nealimentare, pe suprafețe mici din incinta. Compania Naționala Poșta Romana a anunțat, vineri, un parteneriat in acest sens cu retailul Auchan. Astfel, cozile interminabile la oficii vor fi mai ușor de suportat. Compania Naționala Poșta…

- Compania Naționala Poșta Romana va vinde produse alimentare și nealimentare in incinta oficiilor poștale din țara, dupa ce a incheiat un parteneriat in acest sens cu Auchan Retail Romania. Proiectul debuteaza cu o etapa pilot in 4 oficii poștale din Pitești, anunța compania de stat. Gama selecționata…

- Poșta Romana a anunțat, vineri, intr-un comunicat de presa ca va pune la dispoziția Prefecturilor judetene spatiile de cazare de care dispune in reteaua proprie, pentru gazduirea cetatenilor refugiati din Ucraina.Compania spune dispune la nivelul rețelei oficiilor postale de un total de 23 unitati…

- Compania Naționala Poșta Romana anunța ca iși extinde portofoliul de produse și demareaza procesul de achiziționare a 3.000 de cutii poștale digitale aliniindu-se, astfel, la dinamica evoluției pieței. Investiția face parte din strategia investiționala de modernizare și digitalizare a companiei, cu…

- Compania Nationala Posta Romana (CNPR) anunta extinderea portofoliului de produse si demareaza procesul de achizitionare a 3.000 de cutii postale digitale, investitie ce face parte din strategia investitionala de modernizare si digitalizare a operatorului postal, cu finantare externa de 40 milioane…

- Compania Nationala Posta Romana (CNPR) anunta extinderea portofoliului de produse si demareaza procesul de achizitionare a 3.000 de cutii postale digitale, investitie ce face parte din strategia investitionala de modernizare si digitalizare a operatorului postal, cu finantare externa de 40 milioane…