Stiri pe aceeasi tema

- In ultimii ani, tot mai mulți romani au inceput sa fie adepții cumparaturilor online. Astfel, statisticile arata ca, de la an la an, romanii renunța la magazinele fizice și iși indreapta atenția spre tehnologie

- Rata anuala a inflatiei in luna ianuarie 2024 comparativ cu luna ianuarie 2023 a fost de 7,4%, arata datele publicate de Institutul Național de Statistica. The post INFLAȚIA IN ROMANIA Cu ce procente s-au scumpit produsele alimentare, nealimentare și serviciile in ultimul an? first appeared on Informatia…

- VIDEO PERCHEZIȚII in Alba și Valcea, la persoane banuite ca au comercializat produse contrafacute: Detergent lichid și șampon cosmetic, vandute la prețuri mai mici ca originalele PERCHEZIȚII in Alba și Valcea, la persoane banuite ca au comercializat produse contrafacute: Detergent lichid și șampon cosmetic,…

- Rata anuala a inflatiei a urcat in luna ianuarie 2024 la 7,41%, de la 6,61% in decembrie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 5,64%, cele nealimentare cu 7,36%, iar serviciile cu 10,91%, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS), publicate miercuri. “Indicele…

- Rata anuala a inflatiei in luna ianuarie 2024 comparativ cu luna ianuarie 2023 a fost 7,4%, conform datelor prezentate de Institutul Național de Statistica . Inflația a urcat semnificativ in luna ianuarie, atingand un nivel anual de 7,4%, o creștere de la 6,6% in decembrie. Aceasta escaladare este determinata…

- In luna ianuarie 2023, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Alba (CJPC ALBA) a desfașurat o serie de acțiuni de verificare a modului in care este respectata legislația specifica in vigoare, la 148 operatori economici care activeaza in domeniile prestarii de servicii de alimentație publica,…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anuntat marti ca a trimis Corpul de Control al ministerului la Casa de Comert Agroalimentar Unirea, in urma neregulilor semnalate de Consiliul de Administratie referitoare la valorificarea unor produse de import prin aceasta societate, nu doar din productia autohtona,…

- Un barbat din judetul Gorj este cercetat pentru infractiuni de furt calificat si inselaciune in forma continuata, dupa ce a fost prins in timp ce inlocuia produse ieftine cu unele scumpe sau schimba codurile de bare ale marfurilor, intr-un supermarket din Targu Jiu. Politistii au documentat, pana in…