- Poșta Romana a anunțat, miercuri, ca a inceput distribuirea pensiilor și incearca sa finalizeze acțiunea intr-un timp cat mai scurt. In Suceava, unde mai multe localitați sunt in carantina, poștașii se vor deplasa cu mașini. Pensiile vor fi date in plic, iar poștașii vor fi echipați corespunzator.Potrivit…

- Tribunalul Alba anunța noi masuri in contextul starii de urgența și epidemiei de coronavirus. In baza unei hotarari a conducerii Curții de Apel Alba Iulia (instanța superioara), a fost extinsa lista cauzelor ce vor fi soluționate de Tribunal, incepand de joi, 19 martie. De asemenea, tot personalul are…

