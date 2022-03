Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al Companiei Nationale „Posta Romana” (CNPR), Valentin Stefan, a anuntat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca in fiecare municipiu resedinta de judet din tara va exista cel putin un punct de colectare a ajutoarelor umanitare destinate Ucrainei. „Ne-am hotarat sa punem la dispozitia…

- Crucea Rosie Romana trimite primul convoi cu ajutoare umanitare la Cernauti, in sprijinul persoanelor afectate de conflictul armat din Ucraina. Ca urmare a discutiilor purtate de reprezentantii Crucii Rosii Romane si presedintele Consiliului Judetean Suceava cu guvernatorul regiunii Cernauti din Ucraina,…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, anunta ca in sedinta CSAT s-a decis intarirea Flancului Estic, urmand ca noi forte NATO sa fie trimise in Romania. Seful statului precizeaza ca tara noastra va colecta si transporta ajutoarele internationale destinate Ucrainei. Potrivit presedintelui, s-a decis…

- Centrul pentru Comunicatii Strategice si Securitatea Informationala a Ucrainei afirma ca armata ucraineana a recuperat localitatea Sceastia din regiunea Luhansk si a eliminat 50 de militari rusi.

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, si omologul sau rus Vladimir Putin au discutat, duminica, la telefon, timp de o ora si 45 de minute. Conform Palatului Elysee, conversația dintre Macron și Putin reprezinta „ultimul efort necesar și posibil pentru a evita un conflict major in Ucraina” Purtatorul…

- Agenția Naționala Antidrog, prin Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog (CPECA) Mureș, in parteneriat cu Inspectoratul de Poliție al Județului Mureș, au desfașurat joi, 10 februarie, o activitate de prevenire a consumului de droguri adresate elevilor și cadrelor didactice de la Liceul…

- Centrul de evaluare a pacientilor COVID-19 infiintat in incinta Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe ar putea deveni functional saptamana viitoare. Managerul institutiei, Andras Nagy Robert a precizat, in cadrul unei conferinte de presa, ca medicii de familie vor juca un rol foarte important…

- Aproximativ 70 de mestesugari, artizani, producatori locali si librari isi vor expune produsele in Piata de Craciun, care va fi deschisa in perioada 17-23 decembrie in Piata centrala din Sfantu Gheorghe. Potrivit organizatorilor, in cadrul targului vor avea loc o serie de evenimente, printre care si…