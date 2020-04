Stiri pe aceeasi tema

- V-am mai povestit zilele trecute despre faptul ca noua piesa a lui Drake a intrat direct pe primul loc in Billboard HOT 100 și ca are deja un super challenge pe Tik-Tok. Ei bine, cu noua piesa, „Tossie Slide”, Drake a reușit sa ajunga pe primul loc in clasamentul Billboard HOT 100 și a reușit... View…

- Justin Timberlake a fost invitatul lui Jimmy Fallon in emisiunea „Late night show #homeedition” și pe langa faptul ca au vorbit despre noul videoclip al lui J, ”Don’t slack”, au transformat o conversație despre activitațile casnice intr-un remix cool. Chiar daca se sta acasa in perioada aceasta, nu…

- Cunoscut pentru filme de acțiune, in special, Bruce Willis implinește, astazi, 65 de ani. A debutat in actorie in primul film "Die Hard", in 1988. A jucat apoi și in "Pulp Fiction", in 1994, "The Fifth Element", 1997, "Armageddon", 1998, "RED", 2010, precum și in multe alte producții cinematografice.…

- Compozitorul și cantarețul James Newman va reprezenta Marea Britanie la Eurovision Song Costest in 2020. Piesa cu care el va concura se numește „My Last Breath” și o va prezenta in Rotterdam pe 16 mai. Vorbind pentru BBC Radio 1, James spune ca prestația sa „simpla și memorabil” sa il ajute sa caștige…

- Vanotek revine cu un nou single care se numește ”Bring Us Back” și este in colaborare cu Joshua Ziggy. Piesa compusa de Vanotek & Joshua Ziggy și produsa de Vanotek are un sound fresh, susținut puternic de viori și de timbrul vocal special al lui Joshua Ziggy. ”Bring Us Back” vorbește cu melancolie…

- Fondatorul și CEO-ul Amazon, Jeff Bezos, a cumparat domeniul din Beverly Hills al mogulului media David Geffen, pentru o suma record de 165 de milioane de $. Prețul final al tranzacției o face sa fie ceva mai scumpa casa/cel mai scump domeniu vandut/a vreodatain Los Angeles, potrivit Wall Street Journal.…

- De-a lungul timpului, trupa Taxi a reușit sa puncteze prin versurile sincere și emoționante intensitate și originalitate. Prima melodie pe care trupa o lanseaza anul acesta este o piesa despre… Nimic. Single-ul „Despre nimic” este insoțit de un videoclip alb negru, in regia lui Mihai Avanu, care completeaza…

- Liviu Teodorescu incepe anul 2020 cu o piesa manifest, “Cerule”, featuring excentrica BRUJA. “Cerule” reintragește ideea ca omul trebuie sa ramana intr-o stransa legatura cu mediul incojurator și cu tot ce ofera acesta. Piesa expune in versuri faptul ca oamenii ar trebui sa fie mai constienți in legatura…