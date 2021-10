Post-Brexit: Londra este gata să denunţe acordul privind Irlanda de Nord semnat cu UE Ministrul pentru Brexit, David Frost, a anuntat luni, la o conferinta a Partidului Conservator, ca Marea Britanie se pregateste sa invoce articolul 16 din acordul privind Brexit, considerat o optiune de ultim recurs în caz de dificultate de aplicare - relateaza cotidianul francez Les Echos, citat de Rador.



Între liniste si escaladare, Boris Johnson va fi ales a doua optiune. Pe fondul tensiunilor cu UE privind aplicarea protocolului nord-irlandez, Londra ar putea invoca articolul 16 din acordul de Brexit, care autorizeaza fiecare dintre parti sa se dispenseze unilateral de anumite…

Sursa articol: hotnews.ro

