Presedintele sud-coreean Moon Jae-in si omologul sau american Donald Trump s-ar putea intalni inaintea summitului istoric SUA-Coreea de Nord care ar urma sa aiba loc in mai sau iunie, a indicat miercuri presedintia de la Seul, transmit agentiile Yonhap, Kyodo si Reuters.



Posibilitatea unei intalniri Trump-Moon a fost evocata in timpul discutiilor avute marti la Washington de Chung Eui-yong, consilierul pentru securitate nationala al presedintelui sud-coreean, cu omologul sau de la Casa Alba, John Bolton.



''Ei au convenit ca presedintele Moon si presedintele Trump…