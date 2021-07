O noua alianța este pe cale sa se nasca la Bacau, in condițiile in care USR-PLUS și aliații electorali, liberalii, au doar noua din cele 23 de mandate de consilieri locali. In acest sens, cele patru mandate ale Pro Romania ar asigura fara probleme o majoritate simpla. Conform Ziarul de Bacau, un pas hotarator pentru o noua ințelegere ar fi asigurat de faptul ca fostul primar al municipiului Bacau (și președintele organizației județene Pro Romania), Cosmin Necula, a fost numit director general al Societații de Servicii Publice Municipale (SSPM). Pana la aceasta numire, aleșii Pro Romania votau…