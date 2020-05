Portugalia se pregateste de stare de calamitate si relaxarea masurilor: Se introduce eticheta de calitate in turism

Portugalia se pregateste sa treaca de la starea de urgenta la starea de calamitate, care presupune si relaxarea unor masuri impuse din cauza pandemiei.



Premierul a transmis ca se vor lua masuri, astfel incat oamenii sa mearga in siguranta la plaja. Ioana Bivolaru, ambasadorul Romaniei la Lisabona, a explicat la Digi24 cum se vor desfasura lucrurile in perioada urmatoare.



"Dupa trei perioade in care a fost declarata starea de urgenta, Portugalia intra in stare de calamitate, practic o treapta mai jos in comparatie cu starea de urgenta", a spus Bivolaru, precizand ca decizia…