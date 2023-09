Stiri pe aceeasi tema

- Preliminariile EURO 2024 continua astazi cu alte cinci partide. Sunt programate diseara meciurile din grupele D și J, cu Croația și Portugalia printre protagoniste. Duelurile vor putea fi urmarite in format liveTEXT pe GSP.ro. Vezi AICI rezultate, marcatori, program și clasamentele din preliminariile…

- Meciurile de calificare pentru Campionatul European din 2024 continua, luni, 11 septembrie cu cinci meciuri, toate in oferta Betano. Dintre acestea am selectat trei partide și, cu Bet Builder activat, am ajuns la o cota de peste 50, pe opt piețe diferite de pariere, pe același bilet. Ce este Bet Builder? …

- Preliminarii EURO 2024 | Slovacia – Portugalia 0-1 și Georgia – Spania 1-7. Meciurile conteaza pentru acțiunea echipelor naționale din luna septembrie. Selecționata din Spania s-a impus categoric in fața Georgiei, in deplasare. Ibericii au marcat de nu mai puțin de 7 ori, iar acest meci a reprezentat…

- Azi au loc 7 meciuri din preliminariile EURO 2024. Primul meci, Georgia - Spania, incepe la 19:00, iar restul incep la 21:45. Toate vor fi liveSCORE pe GSP.ro. Spania, locul 4 in grupa A, cu 3 puncte in doua meciuri, va juca pe terenul Georgiei, locul 2, cu 4 puncte, și spera la o victorie care sa o…

- Cristiano Ronaldo, care aniverseaza 20 de ani de prezenta la echipa nationala, face parte dintrei cei 24 de jucatori retinuti de selectionerul Roberto Martinez pentru meciurile din preliminariile EURO 2024 la fotbal contra Slovaciei si Luxemburg, informea

- Preturile la locuinte (masurate prin Indicele preturilor locuintelor) au urcat cu 0,4% in zona euro si cu 0,8% in UE, in primul trimestru din 2023, comparativ cu perioada similara din 2022, arata datele publicate miercuri de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat).De asemenea, preturile…

- In seara in care Cristiano Ronaldo a atins borna de 200 de meciuri la echipa naționala, Portugalia a obținut un succes foarte important in deplasarea din Islanda (1-0) și este cu un pas mai aproape de calificarea la Euro 2024. In aceeași seara, naționala Moldovei a reușit o revenire incredibila și a…

- Fara voia lui, Cristiano Ronaldo, 38 de ani, a fost protagonistul unui moment bizar in timpul meciului Portugalia - Bosnia 3-0 de aseara, duel contand pentru preliminariile Euro 2024. Cu steagul Portugaliei in mana, un fan a profitat de neatenția agenților de securitate și a patruns pe teren. S-a dus…