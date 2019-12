Stiri pe aceeasi tema

- Daune morale de zeci de mii de euro primite de un aradean, dupa ce a condus beat un tractorVa primi despagubiri deoarece nu a avut dreptul sa se apere! Sentința a fost data de Curtea de Apel Timisoara, care a decis ca un barbat din Arad sa primeasca daune morale de 32.000 de euro deoarece nu a beneficiat…

- Un schelet de stegozaur, considerat cel mai complet din Europa, a fost gasit intamplator intr-o magazie din Portugalia, unde, potrivit primelor cercetari, a fost pastrat timp de sase decenii de un paleontolog rus, care l-a descoperit si l-a depozitat acolo, asteptand sa aiba timp sa-l studieze, relateaza…

- Un șofer roman de TIR va trebui sa plateasca despagubiri in valoare de un milion de euro dupa ce in 2017 a provocat un accident rutier in Italia in urma caruia doua persoane au decedat, iar alte cinci au fost ranite, informeaza publicația Il Secolo XIX, citat de digi24.ro.

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat joi Bulgaria pentru decizia de expulza din tara un fost militar sirian care a dezertat, fapt ce l-ar expune unor posibile rele tratamente si i-ar putea fi chiar pusa viata in pericol, informeaza agentia EFE potrivit Agerpres. Curtea de la Strasbourg,…

- Curtea de la Strasbourg, care a avertizat inca de anul trecut Bulgaria sa nu-l expulzeze pe militarul sirian in timp ce-i examineaza cazul, a estimat ca Bulgaria a incalcat mai multe articole din Conventia Europeana privind Drepturile Omului, si anume cele care fac referire la dreptul la viata, la…

- Decizie soc pentru statul roman! Luminita Zamfira Solcan, femeia care l-a ucis pe parintele Roger in anul 2005 a castigat la Curtea Europeana a Drepturilor Omului procesul cu statul roman. Autoritatile noastre sunt obligate sa-i plateasca bani grei pentru ca i-a fost incalcat dreptul la respectarea…

- Joi, 10 octombrie, nu rata rata apariția carții Cavalerul de Mauleon, partea a treia, roman scris de Alexandre Dumas. Povestea cavalerului Mauleon este preluata dintr-un manuscris scris de cronicarul Jehan Froissart, pe care Dumas spune ca a avut sansa sa-l gaseasca. Jehan a primit relatarea chiar de…

- Curtea Europeana pentru Drepturile Omului a facut publice in data de 17 septembrie 2019, doua hotarari in care au recunoscut Republica Moldova și Federația Rusa vinovate de violarea dreptului de a nu fi supus torturii și tratamentelor inumane, precum și dreptului la libertate și siguranța.