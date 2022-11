Andrei Ruse, fondator și director al editurii Hyperliteratura, povestește pe Facebook cum l-a descoperit pe Corneliu Vadin Tudor intr-un liceu din Targu Mureș. Dupa ce a prezentat elevilor din trei clase despre ce inseamna sa fii scriitor, ce inseamna sa ai o editura, a primit cateva fotografii. Intr-una dintre ele aparea portretul lui Vadim in fața clasei, deasupra tablei, langa steagul Romaniei. Asta in 2022, la cațiva ani dupa ce politicianul considerat radical s-a savarșit. Și asta intr-o localitate unde ponderea etnicilor maghiari este consistenta. Vadim a avut in cariera sa politica de foarte…