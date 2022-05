Un portret inedit al reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, care va sarbatori in iunie 70 de ani de domnie, a fost prezentat joi. Intitulata „Platinum Queen: Felicity”, aceasta imagine a fost realizata de artistul Rob Munday, in timpul unei sesiuni foto destinata sa creeze prima holograma 3D a reginei. Desi noua in ochii publicului, aceasta fotografie in alb si negru a fost facuta in 2004. Ea a fost dezvaluita pentru prima data, joi, adica 19 ani mai tarziu, pentru a celebra Jubileul de Platina al suveranei. Majestatea Sa a fost surprinsa cu un zambet pe buze la o remarca amuzanta a prietenei…