Stiri pe aceeasi tema

- O autocisterna incarcata cu motorina a intrat joi intr-o casa aflata pe DN2, in comuna Cristesti, la locul accidentului deplasandu-se mai multe echipaje ale Inspectoratului Situatii de Urgenta, Inspectoratului Judetean de Politie Iasi, un echipaj de prim-ajutor si unul de la Serviciul Judetean de…

- A vorbi despre tinerii artiști romani pare un subiect tabu. Tocmai de aceea, ne propunem sa va facem cunoștința cu noua generație de creatori. Astazi, va invitam sa-l descoperiți pe Alexandru Ghencea, ironic fashion designer. Tanar și foarte liniștit, innebunit dupa anii ’80 & pop culture, cu o estetica…

- Fostul deputat Cristian Rizea, fugit din Romania dupa ce a fost condamnat la 4 ani si 8 luni de inchisoare cu executare, a fost filmat la Chisinau. Cristian Rizea a stat relaxat la o masa cu o narghilea, alaturi de o alta persoana, in timp ce un activist din Republica Moldova a sesizat politia sa constate…

- Candidatul Mișcarii Politice Unirea la scrutinul prezidențial, Dorin Chirtoaca, a fost surprins in timp ce incalca regulile de circulație pe strazile Capitalei. Mai exact, Dorin Chirtoaca la volanul mașinii sale nu a staționat la culoarea roșie a semaforului, ba din contra a apasat pe accelerație și…

- Culoarea normala a pielii joaca un rol important in colorarea buzelor. Cu cat este mai deschisa, cu atat mai deschise la culoare vor fi și buzele, iar pigmentul din vasele de sange ale acestora va ieși mai ușor in evidența. Modificarile de culoare de la nivelul buzelor pot fi cauzate atat de factori…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a explicat ca, in prezent, sunt disponibile 1.050 de locuri la ATI in intreaga țara. Prezent la noul spital modular realizat la Brasov, ministrul a declarat ca acesta ar putea funcționa de la 1 septembrie. Totodata, Nelu Tataru, a explicat ca, in prezent, sunt disponibile…

- Liderul opozitiei ruse Aleksei Navalnii a fost internat joi intr-un spital din Siberia, cu simptome a ceea ce purtatoarea sa de cuvant califica drept otravire , dupa ce avionul in care se afla acesta a aterizat de urgenta, informeaza Reuters.