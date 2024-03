Stiri pe aceeasi tema

- Constructorul italian a dezvaluit un nou exemplar unicat al modelului de performanța MC20 Cielo. Acesta este un Art Car creat de catre Maserati Fuoriserie, divizia de personalizare a marcii italiene. Exemplarul unicat este vopsit predominant in albastru și prezinta o grafica speciala abstracta care…

- Constructorul francez de automobile a dezvaluit mai multe planuri de viitor, cu ocazia E-Lion Day 2024. Aceasta inițiativa a inceput anul trecut, cand Peugeot a fost lider al segmentului electric B in Europa, cu E-208 și E-2008. In 2024, Peugeot va extinde gama de modele cu zero emisii, odata cu lansarea…

- Cercetatorii au studiat comportamentul micilor pești Oryzias celebensis și au descoperit un fapt neașteptat cu privire la modul in care aceștia iși demonstreaza dominația. Urmarind peștii, oamenii de știința au constatat ca masculii acestei specii indoneziene se acopera cu pete negre in timpul conflictelor.…

- Constructorul japonez a publicat imagini oficiale cu un concept bazat pe actualul X-Trail. Mai exact, noul concept poarta numele X-Trail Mountain Rescue și, așa cum sugereaza numele, acesta este un vehicul de salvare creat special pentru salvamontiști. Fața de modelul de serie, cea mai importanta modificare…

- Renii iși schimba culoarea ochilor iarna in albastru, din portocaliu-auriu vara. Culoarea albastra acționeaza ca un fel de ochelari de vedere pe timp de noapte, pentru a-i ajuta sa gaseasca hrana iarna, transmite The Guardian.

- Irina Fodor a anunțat ca se schimba regulile in semifinala America Express, sezonul 6 in ediția 37 din 17 decembrie 2023. Prezentatoare a explicat ce este „biletul de aur”, noul element surpriza introdus in competiție.

- Dupa temperaturi neobișnuit de scazute, vremea se schimba radical. Meteorologii anunța temperaturi mult mai ridicate decat normalul perioadei. Maximele vor trece de 10 grade Celsius in vest si in sud, inclusiv in Capitala.

- Intr-o lume dominata de avansul tehnologic, activitațile tradiționale precum cititul au evoluat și ele intr-un mod remarcabil. Era digitala a adus cu sine nu doar noi metode de a accesa conținutul scris, ci și o schimbare semnificativa in modul in care ne raportam la carți și lectura in general. Aici…