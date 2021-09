Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 64 de ani a fost ranit, sambata, de un porc mistret, pe un camp din localitatea Unguras, judetul Cluj. Victima a fost transportata la spital cu un elicopter SMURD, scrie ziarul Dej24. In urma cercetarilor, politistii au descoperit o partida ilegala de vanatoare desfasurata in apropiere.…

- Un pieton a suferit traumatisme la picioare, dupa ce a fost lovit de o mașina, in cartierul Unirea. La locul accidentului s-a deplasat un echipaj de terapie intesiva SMURD. La aceasta ora, salvatorii SMURD intervin la un accident rutier cu victima, in cartierul Unirea. Un pieton a suferit rani la ambele…

- O femeie, de 40 de ani, care se afla in microbuzul lovit de tren luni, in judetul Cluj, a murit la spital. Alte opt persoane aflate in microbuz, printre care si fetita femeii, au fost ranite. Singurul care a scapat nevatamat a fost soferul autovehiculului, care a fost retinut de politisti. „Conducatorul…

- Un adolescent de 17 ani, in Ilva Mica, judetul Bistrita-Nasaud, a fost lovit de o grinda despinsa din cauza vantului, potrivit news.ro. ”De pe raza localitatii Ilva Mica echipajul de prim ajutor SMURD a preluat un tanar in varsta de aproximativ 17 ani, afirmativ lovit de o grinda desprinsa…

- Update! Din verificarile preliminare efectuate de polițiștii din cadrul Biroului Rutier Pitești s-a stabilit ca, un barbat de 65 de ani, din Mioveni, care conducea un autoturism pe Calea București din Pitești, din direcția Podul Viilor catre Centru, in imprejurari ce vor fi stabilite in urma cercetarilor,…

- Un șofer beat din județul Braila a pierdut controlul volanului și a lovit cu mașina un tanar aflat pe trotuar. Victima a murit la spital, anunța Mediafax. Potrivit IPJ Braila, accidentul a avut loc luni, in localitatea Batogu. Polițiștii au stabilit ca, un tanar in varsta de 19 de ani, in…

- Echipajul medical ajuns la locul accidentului a gasit victima in afara autoturismului, conștienta și cooperanta.„Echipajul de terapie intensiva mobila SMURD a preluat de la locul accidentului un barbat in varsta de aproximativ 48 de ani, conștient, stabil hemodinamic și respirator. Prezinta leziuni…

- Cinci tineri au facut praf un autoturism noaptea trecuta, dupa ce au plonjat in raul Gersa. Practic autoturismul a cazut de la 5 metri. Trei adolescenți care se aflau in mașina au fost raniți. Accidentul s-a petrecut aproape de miezul nopții, in comuna Rebrișoara. Se pare ca autoturismul a plonjat in…