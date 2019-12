Porsche Romania se asteapta la vanzari de 1.800 de masini electrice anul viitor

Stiri pe aceeasi tema

- ANAF scoate la licitație mașini confiscate intrate in proprietatea statului in urma unor confiscari sau executari silite, cu preturi accesibile pentru toata lumea. Vanzarea este directa sau prin licitație, așa cum procedeaza de obicei ANAF. Autoturismele sunt vandute de Administrația Județeana a Finanțelor…

- Numarul de autovehicule noi crește in Romania de la o luna la alta. Anul acesta s-a atins un nou record de mașini noi vandute in țara noastra.Pe primul loc in acest top se afla, de departe, marca Dacia, care a vandut 45.307 unitați noi in intervalul ianuarie-noiembrie 2019 .Locul 2 este ocupat de Renault,…

- Gigantul auto Volkswagen a anunțat vineri ca va investi 60 de miliarde de euro in urmatorii 5 ani pentru digitalizare și producție de mașini electrice și hibrid. Mai ales ca Tesla a ales Germania pentru fabrica din Europa. Suma este mai mare cu 16 miliarde decat planurile anunțate anterior, noteaza…

- Dupa scandalul Dieselgate, Volkswagen se reinventeaza. Mașinile cu care vrea sa revoluționeze industria auto Grupul auto german Volkswagen a anuntat ca in urmatorii cinci ani va investi 60 de miliarde de euro, cu 16 miliarde euro mai mult decat estima anul trecut, pentru a dezvolta automobile electrice…

- Toti specialistii spun ca VW nu are cum sa produca aceste masini in UE pentru ca in Europa marca germana nu are nici o capacitate de a produce acumulatori auto. Drept umare in uzinele mai vechi SAIC Volkswagen urmeaza sa fie dezvoltate noile masini electrice precum ID3 sau ID5, modele…

- Ford se va alia cu Volkswagen AG si Amazon pentru a oferi proprietarilor de masini electrice cea mai mare retea de statii de incarcare din America de Nord, transmit CNN si Reuters. Desi in prezent Ford nu comercializeaza vehicule electrice, a facut echipa cu Volkswagen AG si Amazon pentru a oferi…

- Incepe revoluția auto. O mașina electrica, cel mai vandut vehicul intr-o țara europeana Model 3 de la Tesla a ramas cel mai bine vandut vehicul din Norvegia in trimestrul trei din 2019, desi vanzarile au scazut ușor fata de prima jumatate a anului, transmite Reuters. În perioada iulie-septembrie…

