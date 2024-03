Porsche acordă angajaţilor un bonus de până la 9.690 de euro Angajatii producatorului de masini de lux Porsche AG vor primi un bonus de pana la 9.690 de euro (10.587 dolari) datorita rezultatelor solide din 2023, transmite DPA, transmite Agerpres. Valoarea bonusului anual este semnificativ mai mare fata de anii precedenti: 9.050 euro in 2022 si 7.900 euro in 2021. Banii vor ajunge la angajati odata cu plata salariilor din aprilie, urmand sa beneficieze de bonus cei care lucreaza la unitatile Porsche din Germania si la subsidiarele companiei. Peste 28.000 de angajati vor beneficia de bonus, au precizat reprezentantii Porsche. In mod traditional Porsche acorda… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Volkswagen se așteapta la o creștere de 3% a vanzarilor sale de automobile in acest an, in scadere puternica fața de 2023, pe fondul unor perspective economice sumbre și al creșterii concurenței, scrie Reuters. Prezentand rezultatele constructorului auto german pentru 2023, șeful financiar Arno Antlitz…

- Deși filmul Barbie a contribuit la creșterea vanarilor companiei Mattel cu 150 milioane de dolari, compania tot a trebuit sa se confrunte cu o stagnare a vanzarilor generale in 2023, scrie Statista. Volumul brut de vanzari al producatorului de jucarii a scazut brusc incepand cu 2013, coborand de la…

- Folosind o tehnologie ce permite indoirea ecranului, Motorola a dezvoltat un prototip de telefon care, la randul lui, poate fi indoit. Alaturi de noi telefoane, Mobile World Congress este in fiecare an si gazda unor concepte interesante, iar anul acesta un astfel de concept vine de la Motorola. Compania…

- Compania naționala aeriana Tarom anunța ca va oferi zboruri zilnice, dus-intors, intre aeroportul „Henri Coanda” (OTP) din București și Statele Unite ale Americii, respectiv New York (JFK) și Miami, cu escale optime in Madrid sau Roma, incepand din data de 1 februarie. Zborurile vor fi operate in parteneriat…

- In luna februarie 2024, Spitalul Municipal Sacele scoate la concurs mai multe posturi vacante, pe perioada nedeterminata. Spitalul Municipal Sacele angajeaza medici, asistente și personal administrativ. Conducerea unitatii sanitare a anuntat ca de la inceputul lunii februarie vor fi organizate concursuri…

- ING Bank anunța ca platformele ING Home’Bank și ING Business nu pot fi accesate momentan, compania spunand ca lucreaza pentru a remedia situația, potrivit unui raspuns trimis de reprezentanții ING Bank. „Momentan platformele ING Home’Bank și ING Business nu poate fi accesata. Ne cerem scuze pentru dificultațile…

- Retailerul suedez de moda H&M a anunțat vineri un plan de inchidere a mai mult de un sfert din magazinele sale și de concediere a pana la 588 de angajați in Spania, țara de origine a rivalului sau mai mare, Inditex, proprietarul Zara, au declarat sindicatele locale, scrie Reuters. Compania va efectua…

- Producatorul de tractoare IRUM Reghin iși extinde gama de produse cu un sistem inovativ, destinat hranirii urșilor, informeaza Agenția de presa Rador, care citeaza Radio Targu Mureș. Compania a raspuns provocarii unui administrator al unui areal de protecție a urșilor din zona Brașov, care va realiza…