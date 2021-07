Populația României va scădea la 15,5 milioane de locuitori până în 2050 Populația Romaniei va scadea la 15,5 milioane de locuitori pana in 2050, in scadere cu 20%, de la 19,2 milioane de persoane in 2020, pe fondul natalitatii scazute si al migratiei externe, arata datele Eurostat, biroul de statistica al Uniunii Europene. In cele mai puternice judete pentru business, evolutia populatiei in urmatorii 30 de ani difera: in municipiul Bucuresti, populatia va scadea cu 23%, in Timis cu 5%, in Cluj cu 8%, iar in Arges cu 27%. Singurul judet care va inregistra o crestere a numarului de locuitori in urmatorii 30 de ani este Ilfovul, unde populatia va creste cu 42% in perioada… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

