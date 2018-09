Senatorul social-democrat Liviu Pop a declarat, vineri, ca primarul Capitalei, Gabriela Firea, care este si presedinte al PSD Ilfov si interimar la PSD Bucuresti, trebuie sa isi spuna opiniile in interiorul organismelor de conducere ale partidului. "Toate aceste lucruri trebuie exprimate in interiorul organismelor de conducere ale partidului. In CEx trebuie spuse lucrurile pe nume. In rest, totul trebuie sa fie in sprijinul cetateanului, ca suntem in administratia locala, ca suntem in cea centrala, ca suntem in Parlament, oamenii ne-au votat pentru a le crea mult mai bine", a precizat pentru AGERPRES…