Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, va veni, sambata și duminica, in județ. Pe 16 septembrie, va participa la Baia de Fier la „Coboratul oilor de la munte”. Deputatul Alin Vacaru spune ca fostul premier ar fi trebuit sa ajunga, la sfarșitul saptamanii trecute, la Gorj, insa vizita s-a…

- Dupa intalnirea „de socializare,, de joi, de la Craiova, cu liderii Pro Romania din Oltenia, deputatul de Gorj, Victor Ponta, va fi prezent astazi și la Targu-Jiu. Ponta intenționeaza chiar sa ramana in oraș pana luni, cand ia in calcul sa participe la deschiderea noului an școlar, așa cum…

- Doua unitati de invatamant din Targu Jiu au ramas fara directori chiar inainte de inceperea noului an scolar. Persoanele care ocupau acest post si-au dat demisia, iar Inspectoratul Școlar Judetean (ISJ) Gorj a impu...

- ”Surpriza” de proporții pentru doi șoferi targujieni care se ocupa cu transportul internațional de marfa. Aceștia au fost pe punctul de a transporta ilegal nu mai putin de 12 emigranti care intentionau sa ajunga fraudulos in Anglia. Pasagerii clandestini s-au ascuns in remorcile camioanelor in timp…

- Acuzații grave la adresa unei directoare a unei școli din Targu Jiu. Aceasta este acuzata ca a lovit secretara unitații de invațamant. Inspectoratul Școlar Județean Gorj a inceput o ancheta in acest sens.

- Caz socant in judetul Gorj. O politista din Targu Jiu, aflata in concediu postnatal, si-a impuscat mama cu pistolul din dotarea sotului ei, tot politist si el. Femeia s-a sinucis la scurt timp, cu aceeasi arma. Și bebelușul femeii a fost gasit cu plagi la cap și a decedat ulterior la spital.

- Chiar daca iși permite financiar sa le ofere celor doi copii ai ei tot confortul, Carmen Negoița iși susține copiii sa se mute din țara. Femeia de afaceri ii incurajeaza sa inceapa explorarea chiar din timpul liceului. Carmen Negoița este genul de parinte care iși susține copiii sa faca absolut tot…

- Cristian Toader Pasti, un consilier PSD Gorj, susține ca Liviu Dragnea ar trebui sa-și dea demisia de onoare din partid. In cazul in care va fi exclus din Partidul Social Democrat pentru afirmațiile sale, consilierul local spune ca prefera „sa moara in picioare”. Cristian Toader Pasti este consilier…