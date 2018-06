Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul care l-a trimis in judecata pe Victor Ponta in dosarul Turceni-Rovinari, Jean Uncheselu, pleaca din DNA, transferul sau aflandu-se pe ordinea de zi a sedintei Sectiei pentru procurori a CSM din data de 12 iunie.

- Victor Ponta reactioneaza la informatia ca procurorul Jean Uncheselu, cel care l-a anchetat inca din perioada in care era prim-ministru, vrea sa plece din DNA."Tot il dau in judecata in civil si vreau sa ii iau tot", a declarat Ponta pentru STIRIPESURSE.RO. Stire in curs de actualizare.…

- Un tanar din Vaslui a fost trimis in judecata de procurori, fiind acuzat ca a creat un prejudiciu CFR Calatori de 8 lei. Cheltuielile de judecata, aferente urmaririi penale si cercetarii judecatoresti, au fost de 50 de ori mai mari.

- Ex-premierul Victor Ponta il va da in judecata civila pe procurorul DNA Jean Uncheselu, cel care in 2015 l-a dat jos din functie de premier al Romaniei, printr-un dosar fabricat, fara nicio proba, in care vinerea trecuta, Inalta Curte l-a achitat pe inexistenta faptelor, pentru toate capetele de acuzare,…

- Fostul premier al Romaniei, Victor Ponta, unul dintre liderii grupului „Noi suntem Statul”, a anunțat ca rumeaza sa ia o decizie radicala impotriva procurorului DNA, Jean Uncheșelu, unul dintre procurorii laudați permanent de Laura Codruța Kovesi.

- Fostul premier Victor Ponta a anunțat sambata seara, la Romania Tv, ca saptamana viitoare va trimite un memoriu cu toate incalcarile de lege din dosarul Turceni-Rovinaripe care il va trimite Ministerului Justiției, CSM și procurorului general al Romaniei.„Am facut un memoriu impreuna cu avocații…

- Fiicele Regelui Mihai au dat statul roman in judecata. Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, Principesa Elena, Principesa Sofia, Principesa Maria și Irina Walker sunt decise sa recupereze banii pe care statul roman ii datoreaza Familiei Regale, cerand daune morale de peste 1