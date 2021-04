Stiri pe aceeasi tema

- Victor Ponta a reacționat in urma deciziei lui Florin Cițu de a-i revoca din funcție pe Vlad Voiculescu și Andreea Moldovan. Florin Citu a anuntat oficial ca a cerut demiterea lui Vlad Voiculescu si a secretarului de stat Andreea Moldovan si ca a inaintat cererea catre Klaus Iohannis.…

- Ministrul sanatații, Vlad Voiculescu, va fi demis impreuna cu secretarul de stat Andreea Moldovan. Decizia a fost luata de premierul Florin Cițu, in urma discuțiilor avute cu Dan Barna, liderul USR PLUS, miercuri dimineața. Demiterea lui Vlad Voiculescu are loc dupa saptamani de tensiuni și discuții…

- Fostul prim – ministru Victor Ponta se arata profund nemulțumit de masurile medicale adoptate in pandemie și are un mesaj ironic la adresa lui Vlad Voiculescu, actualul ministrul al Sanatații. Fara sa ofere și surse oficiale, Ponta susține ca, in ultimul an, nu s-ar fi facut in mod real vreun loc…

- Mediul privat, Ministerul Sanatații și Ministerul Economiei au format un grup de lucru care discuta posibilitatea ca romanii vaccinați sa scape de restricții in domeniile horeca, al evenimentelor, in domeniile cultural-artistice și sportive, a declarat pentru Economedia presedintele Organizatiei Patronale…

- In prezent, in spitalele din Romania sunt 13.248 de persoane diagnosticate cu Covid-19 internate. Dintre acestea, 1.412 sunt internate la ATI. Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, spune ca in fiecare zi sunt amenajate noi paturi in sectiile de Terapie Intensiva. „In fiecare zi sunt amenajate noi paturi,…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, i-a transmis, luni, premierului Florin Citu, ca datele privind numarul de teste Covid realizate in fiecare judet trebuie sa fie publice, precizand ca eventualele inadvertente se corecteaza pe parcurs. Reactia vine dupa ce seful Guvernului a anunta ca vor fi verificari…

- Dupa tragedia de la spitalul Matei Balș, fostul premier Victor Ponta l-a aratat cu degetul pe Vlad Voiculescu, actualul ministru al Sanatații, cel care in filmul Colectiv era printre cei mai vocali contestatari ai sistemului sanitar, dar „rezolva totul”. „Romania anului 2021 ! In filmul de pe HBO Vlad…

- PSD lanseaza acuzații grave la adresa Guvernului condus de Florin Cițu. Social-democrații ii acuza pe guvernanți ca au creat haos in campania de vaccinare anti-Covid. In mesajul postat pe Facebook, PSD mai acuza Guvernului ca a reușit sa corupa procesul de vaccinare anti-Covid. „In guvernarea “meritocraților”,…