Ponta acuză PNL că vrea alegeri parlamentare, cu preţul sănătăţii. "Să se facă, să ne infectăm şi asta e" "E important sa aratam ca pentru aceste alegeri s-au pus in pericol doua lucruri esentiale: partea de sanatate - nu doar cazurile de COVID, dar in continuare bolnavii cu alte afectiuni sufera la fel de mult cum au suferit in aceste luni. Nu avem un calendar in mod normal despre cum se deschis toate spitalele, toate tratamentele pentru cei cu alte afectiuni.



Chestiunea cu scolile, unde maine se duc copiii la scoala, unii se duc cei din zonele mai bogate, mai dezvoltate. Ceilalti stau acasa, dar stiti bine ca invatamantul asta online nu este o chestiune care intr-adevar sa-i ajute pe… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

Stiri pe aceeasi tema

- "In afara de ingrijorari, trebuie sa actionam si sa ne mobilizam. Sa lasam la o parte tensiunile si sa cooperam pentru binele copiilor. S-au dezinfectat toate mijloacele de transport in comun. Am suplimentat numarul de autobuze. In ceea ce priveste aspectul de sanatate, cabinetele de medicina scolara…

- Presedintele Pro Romania a declarat vineri ca ca exclude o alianta cu PSD pentru alegerile parlamentare, dar si-ar dori o stanga unita pentru 2024. Raspunsul lui Ponta vine dupa ce acesta a fost intrebat intr-o conferinta de presa daca se gandeste la o alianta cu PSD pentru alegerile parlamentare "Nu.…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat, vineri, la Alba Iulia, ca exclude o alianta cu PSD pentru alegerile parlamentare, dar si-ar dori o stanga unita pentru 2024. Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a declarat intr-o conferința de presa susținuta la Alba Iulia ca exclude o alianța cu PSD…

- "Eu nu cred ca ar trebui sa mai fie un guvern condus de un penelist pana la alegeri. Daca ar fi o alianta a stangii PSD-Pro Romania am fi pe primul loc cu siguranta, si la alegeri locale, si la parlamentare. Daca PNL castiga alegerile parlamentare, sa faca ei guvernul. Dar pana la alegeri, sa pui…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a ironizat Guvernul Orban, fiind adus in fata exemplul Monicai Anisie, ministru care a vorbit intr-un interviu despre banci scolare cu „pepsiglas”. Mai mult, Ponta a declarat ca aceasta e „analfabeta”.

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, spune ca deciziile de la Cotroceni privind reluarea anului școlar reprezinta o metoda clasica folosita atunci cand cineva dorește sa scape de responsabilitați.Citește și: Adrian Nastase: Liviu Dragnea a fost pedepsit și din afara „Scoala este la fel…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a anuntat luni seara, la Digi24, ca formatiunea sa va avea candidat propriu la alegerile locale pentru functia de primar general al Bucurestiului si nu va sustine candidatul PSD, Gabriela Firea.„Nu ai cum sa te ascunzi sub fusta cuiva la locale. Nu poti sa…

- Gabriela Firea a facut aceasta declarație in contextul alianțelor electorale pe care PSD dorește sa le realizeze inainte de alegerile locale și parlamentare cu Pro Romania și ALDE. Discuțiile cu formațiunile conduse de Victor Ponta și Calin Popescu Tariceanu au ajuns intr-un impas, spune Firea, care…