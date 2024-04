Stiri pe aceeasi tema

- Partidul nationalist de opozitie Lege si Justitie (PiS), care la sfarsitul anului trecut a pierdut puterea dupa alegerile legislative, s-a clasat pe primul loc in alegerile locale desfasurate duminica in Polonia, potrivit unui sondaj la iesirea de la urne, ceea ce constituie un esec pentru ambitiile…

- Turcii i-au dat o lovitura grea lui Recep Erdogan, la alegerile locale. Opoziția a caștigat marile orașe, inclusiv principalul centru economic al țarii. Primarul Istanbulului a caștigat cu o marja larga. El a primit un nou mandat. Și primarul capitalei Ankara și-a pastrat locul, cu o diferența de 25…

- Vladimir Putin a castigat alegerile prezidentiale din Rusia cu 87,8 la suta, conform exit-pollurilor, citate de Reuters.Marja de victorie a lui Putin a fost cea mai buna de pana acum, depasind cea mai mare marja de 76,7% din cele patru alegeri anterioare, in 2018.Prezenta la vot in acel an a fost de…

- Astazi a fost o zi buna pentru presedintele rus Vladimir Puțin! Potrivit unui sondaj la iesirea de la urne, acesta a castigat alegerile prezidentiale cu 87,8% din voturi. Iata cum a reacționat SUA, dupa rezultatele exit-poll!

- Alianta Democratica (AD) de centru-dreapta din Portugalia a castigat alegerile parlamentare de duminica, dar nu este clar daca va putea guverna fara sprijinul extremei drepte Chega (Ajunge!), partid care a obtinut cel putin 48 de mandate din cele 230 in noul legislativ, de peste patru ori mai multe…

- Sorin Grindeanu e sigur de victorie in 2024: Anul acesta vom castiga toate alegerile. Vom da viitorul presedinte al Romaniei Prim-vicepresedintele PSD Sorin Grindeanu a declarat, vineri la Targu-Mures, ca partidul e intr-o situatie similara cu cea din anul 2000, atunci cand a castigat toate alegerile.…

- Percemli Alexei, candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate la funcția de primar de Bubuieci, a caștigat alegerile repetate in localitate, dupa ce mandatul primarului MAN a fost anulat. Conform datelor preliminare prezentate de Comisia Electoral Centrala, acesta a acumulat 891 de voturi de la cei…

- Alegerile din Serbia s-au incheiat, nu insa și controversele. Așa cum am mai prezentat in Curierul Național, Partidul progresist Sarb (SNS) al președintelui Aleksandar Vucic a caștigat alegerile legislative și municipale din 17 decembrie, ale caror rezultate au fost contestate de opoziție. La nivel…