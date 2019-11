Stiri pe aceeasi tema

- In Uniunea Europeana, ponderea impozitelor in PIB s-a situat anul trecut la 40,3%, in usoara crestere comparativ cu 2017 (40,2%), arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat), scrie Agerpres. In 2018, ponderea impozitelor in PIB a urcat in 16 state membre,…

- Conform acestora, la finele celui de-al doilea trimestru, datoria guvernamentala in Uniunea Europeana se situa la 80,5% din PIB, in scadere fata de 81,1% din PIB la finele primul trimestru, in timp ce in zona euro datoria guvernamentala s-a redus pana la 86,4% din PIB de la 86,5% din PIB. In…

- Cei mai cheltuitori europeni cand vine vorba de vacante sunt rezidentii din Luxemburg, cu o medie de 769 de euro pentru o vacanta in anul 2017, urmati de rezidentii din Austria (641 de euro) si cei din Malta (633 euro). La polul opus sunt rezidentii din Ungaria (161 de euro pentru o vacanta in anul…

- Romanii au muncit anul trecut, in medie, 169 de zile calendaristice doar pentru stat. Cei mai relaxați din acest punct de vedere stau ciprioții, maltezii și irlandezii, aceștia avand și cele mai mici taxe și impozite din UE, care ”scapa” de plata taxelor datorate dupa circa 90 de zile calendaristice…

- Agentia Spatiala Europeana (ESA) a lansat cu succes cel mai nou satelit al sau pe orbita, din Portul Spatial European din Kourou, Guyana Franceza. Este al doilea satelit lansat pentru a se alatura unei constelatii care formeaza Sistemul European de Releu de Date (EDRS), care permite utilizatorilor sa…

- Romania se afla pe locul al doilea, la egalitate cu Portugalia, in ceea ce privește imaginea pozitiva fața de Uniunea Europeana, potrivit unui nou sondaj Eurobarometru publicat ieri si citat de Hotnews. Numarul romanilor care au o imagine buna despre UE este in creștere și peste media europeana – 60%,…