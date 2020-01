Pompierul – fotbalist Alin Chiliman vine la „Repriza de Sud“

Sportul modeleaza oamenii, iar caracterele frumoase ies intotdeauna la suprafata. Un exemplu de om frumos este Alin Chiliman. El este invitatul emisiunii „Repriza de Sud“, ce va fi difuzata astazi pe Radio Sud (97.4 FM) . Alin Chilliman are o poveste interesanta de viata, pe care o vom afla. „Chili“ este un fost fotbalist la „origini“ si unul respectat in Dolj si nu numai. Asta datorita talentului sau, pe care, din pacate, nu a reusit sa-l concretizeze si la nivelul primei ligi din Romania. A activat in Divizia B, C, D, si acum, la 42 de ani, joaca fotbalul cu aceeasi placere ca la inceput la…