- Presedintele Klaus Iohannis a decorat, luni, Drapelul de lupta al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) si pe comandantii modulelor specializate de interventie care au actionat la incendiile din Grecia, in cadrul unei ceremonii care a avut loc pe platoul de la Palatul Cotroceni…

- Ziua de marți a fost dedicata in intregime protecției Manastirii Ekklisia Profitis Ilias, din zona Vilia, care este in continuare in pericol, informeaza IGSU București. Pompierii militari romani, cu o autospeciala de stingere, o cisterna, un autoturism de teren, un vehicul utilitar UTV și cu o drona,…

- Pompierii militari romani aflati in misiune in Grecia au actionat, luni, pentru limitarea propagarii flacarilor in zona Vilia, precum si pentru mentinerea unei linii de protectie intre frontul de incendiu si zonele neafectate, potrivit Agerpres. "De asemenea, la solicitarea autoritatilor elene, cisternele…

- Cei 142 de pompieri romani care au ajuns sambata seara in Grecia pentru a sprijini pompierii eleni in lupta contra incendiilor de vegetatie au, duminica, misiunea de a asigura protectia a trei localitati din zona Attica, informeaza Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU).

- Pompierii romani din Grecia au fost parte a unui fake news raspandit de o publicație elena, care a fost mai apoi distribuit pe rețelele sociale. Potrivit publicației militaire.gr, șefului operațiunii, colonelul Florin Pop, ar fi afirmat ca „focul putea fi stins intr-o zi, dar parca cineva nu a vrut”.…

- In urma cu 10 zile, pompierii romani au fost detașați in Grecia, sa ajute la stingerea incendiilor. Presa elena din aceste zile a elogiat in articole ample acțiunile pompierilor romani. Misiunea acestora, și nu una ușoara, a fost de a ajuta autoritațile din Grecia in stingerea incendiilor devastatoare…

- O mie de pompieri din țarile Uniunii Europene lupta cu flacarile, alaturi de cei greci. Printre ei sunt și peste 100 de pompieri romani. Modul lor de organizare și faptul ca folosesc drone pentru a supraveghea zona in care intervin i-au uimit pe jurnaliști. "Parca sunt de pe alta planeta", a scris presa…

- Este o noua zi de coșmar in Grecia. Valvataia s-a mai potolit in suburbiile din nordul Atenei, dar in insula Evia, focul a scapat de sub control și s-a intins pe mii de hectare de padure. Oamenii au fugit din calea incendiilor și au fost evacuați pe mare, cu feriboturile.