Pompierii gălățeni acționează pentru stingerea a 3 incendii de vegetație Pompierii galațeni acționeaza pentru stingerea a 3 incendii de vegetație in trei zone diferite, una, la periferia municipiului Galati si alte doua, in județ, in localitațile Hanu Conachi si Negrilesti. Potrivit ISU Galați, cel mai intins incendiu, cu mari degajari de fum, se manifesta pe o suprafața de circa 10 ha, la periferia municipiului Galați, sub viaductul care leaga orasul de combinatul siderurgic. Pompierii acționeaza cu trei autospeciale, incendiul fiind in prezent localizat. Cauza probabila a incendiului este utilizarea focului deschis in spatii deschise, au stabilit pompierii galațeni.… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

