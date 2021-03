Pompierii din departamentul francez Bouches-du-Rhône au oprit vaccinarea cu serul AstraZeneca Pompierii francezi din Bouches-du-Rhone (sudul Frantei) au suspendat vaccinarea personalului lor impotriva COVID-19 cu vaccinul grupului farmaceutic anglo-suedez AstraZeneca dupa aparitia unor efecte secundare la unul dintre pompieri, a declarat o purtatoare de cuvant a Serviciului Departamental de Pompieri si Salvare (Sdis) luni pentru AFP, potrivit AGERPRES. 'Ca masura de precautie, noi am suspendat rapelul cu vaccinul AstraZeneca', a indicat aceasta. Un pompier din Arles (90 km vest de Marsilia), a carui varsta nu a fost precizata, a fost spitalizat pentru o aritmie cardiaca… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

