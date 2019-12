Un tanar care s-ar fi inecat joi seara in raul Olt, in zona localitatii Falcoiu, este cautat de mai multe echipaje de pompieri si scafandri de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Olt, potrivit purtatorului de cuvant al institutiei, Alin Basasteanu potrivit Agerpres

Impreuna cu tanarul care s-ar fi inecat era si fratele lui, acesta din urma reusind sa iasa la mal.



"Echipaje de pompieri de la Detasamentul Caracal, Garda Osica de Sus si echipa de scafandri din cadrul Detasamentului Slatina, actioneaza in zona localitatii Falcoiu, pentru cautarea unei persoane inecate…