- Secretarul de stat al SUA Mike Pompeo a criticat vehement sambata ''ipocrizia'' Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU, care a votat cu o zi inainte o rezolutie condamnand rasismul sistemic si violentele politiei, relateaza AFP. "Consiliul pentru Drepturile Omului al ONU, din care…

- Consiliul pentru Drepturile Omului al ONU a adoptat in unanimitate, vineri, la Geneva, o rezolutie ce condamna rasismul sistemic si violenta politiei, dupa o dezbatere istorica si dupa inlaturarea unei mentiuni ce viza in mod specific Statele Unite, informeaza France Presse. Rezolutia,…

- Mai multe mii de persoane au manifestat pasnic sambata la Toronto pentru a denunta violentele politiei si rasismul, in Statele Unite ca si in Canada, a constatat un jurnalist al agentiei France Presse, potrivit Agerpres. Manifestatia a fost organizata in urma decesului unei tinere de culoare miercuri…

- Acesta spune ca Beijingul trebui sa plateasca „compensatii” pentru daunele provocate de noul coronavirus. „Ei au provocat daune imense lumii”, a spus Peter Navarro la CNBC. „Un proiect de lege trebuie sa vizeze China (…). Nu-i vorba de a-i pedepsi, ci de a-i face sa dea socoteala”. Navarro, fost profesor…

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, s-a aratat joi deschis unei cooperari cu Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) pentru a lupta impotriva poliomielitei, in pofida deciziei Statelor Unite de a sista finantarea agentiei ONU pentru modul in care a gestionat pandemia de coronavirus, noteaza…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat ca pandemia COVID-19 demonstreaza necesitatea reformarii Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) si a avertizat ca este posibil ca SUA sa nu mai reia vreodata finantarea OMS si chiar sa lucreze la crearea unei alternative la organismul ONU, transmite…

- In timp ce tot mai multe țari și-au manitestat banuieli ca laboratorul P4 (foto) din Wuhan se afla la originea epidemiei de COVID-19, secretarul de stat american, Mike Pompeo, a acuzat China ca blocheaza accesul la aceasta instituție, scrie Washington Times. Intr-un interviu televizat, el a explicat…