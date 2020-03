Pomii fructiferi înfloriți, afectați de temperaturile extreme Primavara atipica, in care ninsorile și temperaturile sub 0 grade si-au facut subit apariția, afecteaza agricultura din sudul țarii. Dupa iarna blanda cu temperaturi ridicate și lipsita de precipitații, plantele au intrat in vegetație. Zapada, gerul și viscolul din ultimele zile au produs distrugeri in agricultura. Nu vom avea producție locala de caise, piersici, corcodușe Cei mai afectați sunt pomii fructiferi aflați in plina inflorescența, spun specialiștii din agricultura. Pe timpul nopții, s-au inregistrat, in Oltenia, -2, -3 grade. A fost destul de frig luni noapte spre marți incat pamantul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

