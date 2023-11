Sfantul Paisie de la Neamț este unul din marii nevoitori și innoitori ai monahismului romanesc din veacul al XVIII-lea. Este cunoscut și sub numele de Paisie Velicicovski. Este pomenit de Biserica Ortodoxa Romana in fiecare an, la data de 15 noiembrie. S-a nascut la 21 decembrie 1722, ca fiu al protopopului Ioan din Poltava, primind la botez numele Petru. Luand hotararea de a se calugari, ajunge la manastirile Liubetk și Medvedovschi. Nemulțumit de viața de aici, ajunge la Lavra Pecerska din Kiev, unde devine rasofor. Impreuna cu prietenul sau Alexie decide sa plece in Țarile Romane. Ajuns in…