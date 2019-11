Stiri pe aceeasi tema

- Poluarea fonica ameninta supravietuirea a peste o suta de specii, conform concluziilor unui studiu realizat in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, citat marti de Press Association, potrivit Agerpres.O echipa de oameni de stiinta de la Queen's University Belfast a descoperit…

- Ambasada Romaniei in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, impreuna cu Consulatele Generale ale Romaniei la Manchester si la Edinburgh, organizeaza 72 de sectii de votare in vederea exercitarii dreptului de vot pentru alegerea Presedintelui Romaniei din 2019.In acest context,…

- Votul din strainatate se va desfasura timp de trei zile pentru fiecare tur de scrutin: 8, 9 si 10 noiembrie - pentru primul tur si 22, 23 si 24 noiembrie - pentru al doilea tur. "Pentru a facilita identificarea celei mai apropiate sectii de votare din cele 72 pe care Ambasada Romaniei in Regatul Unit…

- O tanara insarcinata din Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord a mers sa faca o ecografie, ca sa iși vada copilul, dar a suferit un șoc. Se pare ca va aduce pe lume „cel mai nepoliticos” bebeluș.

- Muzicianul Ed Sheeran aproape si-a dublat averea in ultima perioada si a devenit in acest an cea mai instarita vedeta tanara din Marea Britanie, relateaza Press Association, potrivit Agerpres. Interpretul melodiei ''Shape Of You'', in varsta de 28 de ani, conduce in clasamentul realizat anual de…

- 280.600 de cetațeni romani din Marea Britanie au depus cereri pentru noul tip de rezidența dupa BREXIT Ambasada Romaniei in Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord va informeaza ca 280.600 de cetațeni romani din Marea Britanie au depus, pana la data de 9 octombrie 2019,…

- Ma simt dator sa fac apel la Guvernul Romaniei si la Autoritatea Electorala Permanenta sa aprobe prelungirea termenului de inregistrare a cetatenilor romani din strainatate, atat, pentru votul prin corespondenta, cat si pentru solicitarea infiintarii de sectii de votare. Dupa cum se stie, maine, 11…