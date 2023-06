Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit informațiilor furnizate de agenții economici privind locurile de munca, in baza de date a AJOFM Dambovita sunt inregistrate la aceasta data 674 de posturi vacante, din care 26 pentru absolvenți de studii superioare. Persoanele calificate in diverse meserii au de ales dintre 611 de oferte iar…

- Primaria municipiului Moreni s-a inscris in Programul ,,Rabla Local”, derulat de Administrația Fondului de Mediu (AFM). A fost depusa cererea de finanțare și documentația necesara. Aceasta prima etapa este dedicata Primariilor, urmand ca AFM sa lanseze cea de a doua etapa dedicata inscrierii persoanelor…

- De cateva zile, la Moreni a inceput execuția lucrarilor de construcții – montaj aferente obiectivului de investiții ,,Modernizarea sistemului de iluminat public” – etapa I. Lucrarile sunt finanțate de Administratia Fondului pentru Mediu, prin Programul privind sprijinirea eficientei energetice si…

- Peste o mie de persoane din mediul rural vor beneficia, in perioada 22 aprilie – 18 iunie, de controale medicale gratuite pentru boli de inima si diabet in cadrul celei de-a doua editii a caravanei “Sanatatea vine la tine”, un proiect al Aliantei Pacientilor Cronici din Romania (APCR). Potrivit unui…

- Persoanele juridice romane, care in anul 2022 au fost platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor și care indeplinesc condițiile pentru aplicarea acestui sistem și in 2023, ???????? au obligația de a depune declarație de mențiuni pentru a comunica menținerea acestui sistem de impunere…

- Persoanele fizice se pot adresa, incepand de azi, ora 10:00, producatorilor validati, in vederea indeplinirii formalitatilor de inscriere in cadrul programelor auto Rabla Clasic si Rabla Plus, iar persoanele juridice pot incarca in aplicatia informatica documentele necesare participarii in cadrul celor…

