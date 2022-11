Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus de Externe nu a facut referire, intr-un comunicat, la disponibilitatea Moscovei de a reinnoi initiativa Marii Negre convenita in iulie, care a permis Ucrainei sa reia exporturile de cereale. Acordul expira pe 19 noiembrie. ONU sustine ca 10 milioane de tone de cereale si alte alimente…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirma ca, din informatiile pe care ucrainenii le au, agregatele si barajul hidrocentralei Kahovka au fost minate de teroristii rusi, iar toata lumea trebuie sa actioneze rapid pentru a preveni un astfel de "atac terorist". "Distrugerea barajului ar insemna…

- Presedintele Volodimir Zelenski a afirmat ca ucrainenii vor vor readuce pacea pe teritoriul lor. De asemenea, el a cerut ucrainenilor sa incerce o reducere a consumului de energie. “Vreau sa multumesc tuturor celor care astazi, in liniste, in tacere, chiar si in inimile lor, dar impreuna cu intreaga…

- Imediat dupa ce Rusia a invadat Ucraina, Bruxellesul a infiintat un fond in valoare de 500 de milioane de euro, cu scopul de a incuraja statele membre sa inarmeze Ucraina si de a pune UE sa plateasca factura. Bruxellesul stabilea ca acesta urma sa acopere 85% dintre costuri, estimaazsa trei diplomati…

- Duma de stat a Rusiei a aprobat azi in unanimitate anexarea regiunilor ucrainene. Iar Vladimir Putin face din nou parada cu armele atomice. Rusia a mobilizat un submarin nuclear in Oceanul Arctic, pentru testarea unei supertorpile. Pe front insa, soldatii Moscovei sufera infrangere dupa infrangere.…

- Conducta se afla in centrul strategiei Poloniei de a-si diversifica aprovizionarea cu gaze dincolo de Rusia, care a inceput cu ani inainte ca invazia Moscovei in Ucraina, inceputa in februarie, sa declanseze o criza energetica globala. O purtatoare de cuvant a Gaz-System a declarat pentru Reuters ca…

- Gazprom a declarat vineri ca a detectat o scurgere de petrol in singura turbina care inca mai functiona la Portovaia si ca va intrerupe alimentarea cu gaze naturale pana cand va fi reparata. Luni, Gazprom a citat Siemens Energy, care a efectuat lucrari de intretinere la turbinele Nord Stream 1, spunand…

- Tranzactionarea actiunilor a fost oprita la bursa Moscovei timp de aproape o luna din 25 februarie, a doua zi dupa ce presedintele Vladimir Putin a trimis trupe in Ucraina vecina, determinand sanctiuni occidentale menite sa izoleze economic Rusia si apoi contramasuri rusesti. Boris Blohin, seful departamentului…