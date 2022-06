Guvernul polonez cere noi masuri punitive impotriva Rusiei pentru a mentine presiunea economica asupra Moscovei sa puna capat invaziei sale din Ucraina, conform dpa. „Din punctul nostru de vedere, un al saptelea pachet de sanctiuni trebuie impus cat mai curand posibil. Trebuie sa mentinem presiunea”, a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului polonez de Externe, […] The post Polonia solicita al saptelea pachet de sanctiuni impuse Rusiei, inaintea summitului UE appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .